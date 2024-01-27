Металлургическая

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Тысячи ростовчан будут оставаться без света в начале февраля
27 января, 05:29
Тысячи жителей Ростовской области останутся без света на следующей неделе
20 января, 05:48
Август 2023
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 28 и по 31 августа
26 августа 2023, 05:16

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