«Выкачали 2,5 литра жидкости из лёгких»: как инфекции и вирусы попадают в Чёрное море

Во время отдыха в Сочи 7-летняя екатеринбурженка оказалась при смерти из-за отравления после купания в Черном море. Малышка находится в тяжелом состоянии, родители пытаются перевезти дочь в Москву или в Екатеринбург.