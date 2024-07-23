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Мозг

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Россиянам рассказали, как человеческий мозг воспринимает и отслеживает время
Ученные продемонстрировали, как люди чувствуют время. Мозговая активность меняется в зависимости от деятельности человека, сообщает «Новая Хакасия».
23 июля, 10:41
Ноябрь 2023
Названа неочевидная польза орехов
8 ноября 2023, 17:08
Август 2023
«Выкачали 2,5 литра жидкости из лёгких»: как инфекции и вирусы попадают в Чёрное море
Во время отдыха в Сочи 7-летняя екатеринбурженка оказалась при смерти из-за отравления после купания в Черном море. Малышка находится в тяжелом состоянии, родители пытаются перевезти дочь в Москву или в Екатеринбург.
23 августа 2023, 14:02

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