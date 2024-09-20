Образовательные организации

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В Ростовской области опровергли обучение школьников правилам общения с военными
20 сентября, 18:27
К концу 2024 года в Ростовской области установят еще 1100 камер видеонаблюдения
11 апреля, 16:58
2023
В Ростовской области запретили проводить митинги возле зданий органов власти
В Константиновске Ростовской области определили территории, где запрещено проводить митинги, документ подписал глава горпоселения Андрей Казаков.
25 июля 2023, 10:09

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