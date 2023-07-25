Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Речь идет не только о митингах, но и о собраниях, шествиях и демонстрациях. Это касается зданий и территорий речных, морских, железнодорожных и автовокзалов, а также зон возле образовательных и медицинских организаций.
Кроме того, под запрет попали здания органов публичной власти, а также территории, прилегающие к таким зданиям, объектам жизнеобеспечения. По информации местного издания «Донские огни», в перечень включили детские и спортивные площадки.
Ранее в Ростовской области отменяли майские шествия и митинги. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.