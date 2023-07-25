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В Ростовской области запретили проводить митинги возле зданий органов власти

25 июля 2023, 10:09
Фото: pxhere.com
В части Ростовской области запретили проводить митинги возле зданий органов власти
В Константиновске Ростовской области определили территории, где запрещено проводить митинги, документ подписал глава горпоселения Андрей Казаков.

Речь идет не только о митингах, но и о собраниях, шествиях и демонстрациях. Это касается зданий и территорий речных, морских, железнодорожных и автовокзалов, а также зон возле образовательных и медицинских организаций.

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Кроме того, под запрет попали здания органов публичной власти, а также территории, прилегающие к таким зданиям, объектам жизнеобеспечения. По информации местного издания «Донские огни», в перечень включили детские и спортивные площадки.

Ранее в Ростовской области отменяли майские шествия и митинги. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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