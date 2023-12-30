Спортивные площадки

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Декабрь 2023
В Ростове на благоустройство Пионерского сквера выделили 44,4 млн рублей
30 декабря 2023, 07:49
Июль 2023
В Ростовской области запретили проводить митинги возле зданий органов власти
В Константиновске Ростовской области определили территории, где запрещено проводить митинги, документ подписал глава горпоселения Андрей Казаков.
25 июля 2023, 10:09
Стало известно, какой ЖК построят на выезде из Ростова-на-Дону
На выезде из Ростова-на-Дону планируют построить 10 многоквартирных домов, сообщают СМИ.
11 июля 2023, 09:57

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