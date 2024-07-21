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Обследование реки

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2024
В Минприроды назвали самые грязные реки Ростовской области
Самые загрязненные реки Ростовской области перечислили специалисты Минприроды региона.
21 июля 2024, 06:18
2023
Как выжить в походе: советы от сотрудников Южного регионального спасательного отряда
21 августа 2023, 11:33
Росприроднадзор проведет масштабное обследование реки Дон из-за жалоб
Росприроднадзор проведет маштабную проверку реки Дон, на грязнение которой поступают жалобы, сообщила в Telegram-канал глава ведомства Светлана Радионова.
18 апреля 2023, 10:45

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