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Обвинительный приговор

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Апрель
Жителя Ростовской области посадили на 8 лет за убийство матери
В станице Мечетинской Зерноградского района 48-летнего мужчину осудили за то, что в ходе конфликта застрелил собственную мать. Об этом сообщила прокуратура по Ростовской области.
22 апреля, 19:12
Февраль
В Ростовской области осудили организаторов канала незаконной миграции
15 февраля, 15:02
Август 2023
Суд в Ростове отказался скостить срок полицейским, осужденным за наркотики и взятки
В Ростове-на-Дону двое бывших полицейских, которые попались на нескольких преступлениях, пытались обжаловать приговор, пишут СМИ.
2 августа 2023, 07:13

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