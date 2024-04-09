Экс-полицейский обжаловал приговор и добавил себе пять лет тюрьмы на Дону

В Ростовской области огласили приговор экс-начальнику ОГИБДД МУ МВД России «Новочеркасское» Евгению Ганзенко, по делу о взятке, сообщили в региональном УФСБ.