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Олег Кононенко

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Сентябрь
Космонавт из Новочеркасска Николай Чуб вернется на Землю 23 сентября
Космонавт из Ростовской области Николай Чуб завершает длительную экспедицию на борту МКС (прим. — Международная космическая станция). Прямо сейчас, 23 сентября, астронавт летит к Земле на корабле «Союз МС-25».
23 сентября, 10:02
Ноябрь 2023
Ростовчане получили сообщение из космоса, а Украина пытается навести панику
4 ноября 2023, 15:48
Ростовский космонавт Чуб поздравил россиян из космоса — видео
4 ноября 2023, 08:34
Октябрь 2023
Стала известна причина выхода в космос космонавта из Ростовской области
Космонавт из Ростовской области Николай Чуб, находящийся на МКС, выйдет в открытый космос, говорится в Telegram-канале Роскосмоса.
25 октября 2023, 08:37

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