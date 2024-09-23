Олег Кононенко

Космонавт из Новочеркасска Николай Чуб вернется на Землю 23 сентября

Космонавт из Ростовской области Николай Чуб завершает длительную экспедицию на борту МКС (прим. — Международная космическая станция). Прямо сейчас, 23 сентября, астронавт летит к Земле на корабле «Союз МС-25».