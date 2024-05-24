Особая зона

Донской губернатор Голубев рассказал, что изменится на границе с ЛНР и ДНР

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о пятикилометровой особой зоне на административной границе с ЛНР и ДНР и ответил на поступающие от жителей вопросы.