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Published Сегодня, 11:24

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Политолог разъяснил, для чего ввели особую зону на границе ЛДНР с Ростовской областью

Политолог объяснил, зачем ввели особую зону на границе ЛДНР и Ростовской области

24 мая 2024, 11:24
Фото: donland.ru
Политолог разъяснил, для чего ввели особую зону на границе ЛДНР с Ростовской областью
Наличие особой зоны на границе Ростовской области с ЛДНР назрело уже давно, сообщил RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.

Напомним, что глава Ростовской области подписал указ о создании пятикилометровой особой зоны, которая пройдет на административной границе региона с Луганской и Донецкой Народными Республиками.

Теперь здесь работает особый режим с новыми правилами. Уточняется, что он аналогичен погранзоне. То есть, пребывать и передвигаться по этой территории разрешено лишь с документами, подтверждающими личность.

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«Создавать такую зону нужно было давно. Но когда в Ростовскую область шли беженцы, делать это было очень сложно и бессмысленно», — отмечает Дмитрий Абросимов.

Собеседник добавляет, что введение особой зоны призвано как закрыть проникновение в регион людей с недоброжелательными намерениями, так и предотвратить незаконное перемещение оружия и боеприпасов.

В 2022 году RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области ввели режим среднего уровня реагирования.

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