Политолог объяснил, зачем ввели особую зону на границе ЛДНР и Ростовской области

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Напомним, что глава Ростовской области подписал указ о создании пятикилометровой особой зоны, которая пройдет на административной границе региона с Луганской и Донецкой Народными Республиками.
Теперь здесь работает особый режим с новыми правилами. Уточняется, что он аналогичен погранзоне. То есть, пребывать и передвигаться по этой территории разрешено лишь с документами, подтверждающими личность.
«Создавать такую зону нужно было давно. Но когда в Ростовскую область шли беженцы, делать это было очень сложно и бессмысленно», — отмечает Дмитрий Абросимов.
Собеседник добавляет, что введение особой зоны призвано как закрыть проникновение в регион людей с недоброжелательными намерениями, так и предотвратить незаконное перемещение оружия и боеприпасов.
В 2022 году RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области ввели режим среднего уровня реагирования.