Донской губернатор Голубев рассказал, что изменится на границе с ЛНР и ДНР

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Речь идет о введенном особом режиме. Находиться здесь разрешено только с документами, подтверждающими личность. А чтобы попасть в 100-метровую зону, потребуется за 12 часов уведомить погрануправление ФСБ РФ.
У местных жителей появилось много вопросов по этому поводу и сейчас на них ответил губернатор. Он объяснил, что изменений в работе пунктов пропуска не будет.
Владельцы земельных участков, расположенных в стометровой полосе в пределах особой зоны, могут находиться здесь без ограничений. Касается это также сотрудников госучреждений, которые выполняют служебные задачи. Все остальные должны будут предупреждать.
Ранее в донском регионе на границах в пунктах пропуска поставили новые блок-модули.