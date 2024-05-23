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Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Донской губернатор Голубев рассказал, что изменится на границе с ЛНР и ДНР

Донской губернатор Голубев рассказал, что изменится на границе с ЛНР и ДНР

23 мая 2024, 13:13
Фото: donland.ru
Донской губернатор Голубев рассказал, что изменится на границе с ЛНР и ДНР
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о пятикилометровой особой зоне на административной границе с ЛНР и ДНР и ответил на поступающие от жителей вопросы.

Речь идет о введенном особом режиме. Находиться здесь разрешено только с документами, подтверждающими личность. А чтобы попасть в 100-метровую зону, потребуется за 12 часов уведомить погрануправление ФСБ РФ.

У местных жителей появилось много вопросов по этому поводу и сейчас на них ответил губернатор. Он объяснил, что изменений в работе пунктов пропуска не будет.

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Владельцы земельных участков, расположенных в стометровой полосе в пределах особой зоны, могут находиться здесь без ограничений. Касается это также сотрудников госучреждений, которые выполняют служебные задачи. Все остальные должны будут предупреждать.

Ранее в донском регионе на границах в пунктах пропуска поставили новые блок-модули.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Граница#Документы#Особая зона
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