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Паровоз

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2024
Из Ростова-на-Дону до Таганрога запущен ретро-поезд
21 июля, 11:44
Сезонный пригородный поезд будет курсировать между Ростовом и Таганрогом
18 мая сезонный пригородный поезд на паровозной тяге начнет курсировать от Ростова до Таганрога, сообщает СКЖД.
15 мая, 16:40
2023
На маршрут Ростов-Таганрог выйдет ретро-поезд к новогодним праздникам
В субботу, 23 декабря, из Ростова в Таганрог будет запущен поезд на паровой тяге, сообщают «Электрички Кавказа».
19 декабря 2023, 08:32
2022
Туристический поезд между Ростовом и Таганрогом перестал курсировать 24 сентября
25 сентября 2022, 18:29

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