rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Переулок Доломановский

Выбрать дату
Январь
Дорогу затопило в Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии
6 января, 12:39
Декабрь 2023
Ледяной дождь парализовал движение троллейбусов и трамваев в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону ограничена работа электротранспорта из-за неблагоприятной погоды, сообщает в Telegram департамент транспорта города.
12 декабря 2023, 12:27
Июль 2023
Остановку машин запретят на центральных улицах в Ростове-на-Дону с 5 августа
В Ростове-на-Дону изменят схему дорожного движения с 5 августа на центральных улицах, сообщили в городской администрации.
25 июля 2023, 05:51

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика