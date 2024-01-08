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Петарды в Ростове

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Январь 2024
«Дуракам весело!»: три мощных взрыва разбудили жителей Ростова в ночь на 8 января
Звуки, напоминающие взрывы, прогремели в разных районах Ростова после полуночи, сообщили в социальных сетях горожане.
8 января 2024, 05:45
Мощные взрывы напугали жителей улицы Казахской в Ростове
На улице Казахской в Ростове неизвестные скидывали петарды прямо из окон жилого дома, рассказали в социальных сетях очевидцы.
2 января 2024, 16:49
Июнь 2023
Жители Ростова избили предполагаемого организатора ночных взрывов 9 июня
Ростовчане устроили самосуд над мужчиной, который запускал петарды вечером 9 июня, сообщили очевидцы в социальных сетях.
11 июня 2023, 05:25
Жители Ростова требуют запретить петарды и вернуть им горячую воду
10 июня 2023, 14:40

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