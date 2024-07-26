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Пиротехника в Ростове

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2024
Фестивали «Осада Азова» и «Донская уха» отменили в Ростовской области в 2024 году
В 2024 году в Ростовской области отменили проведение ежегодных «Осада Азова» и «Донская уха», сообщает 1 Rnd со ссылкой на региональный Минкульт.
26 июля 2024, 05:53
2023
Звук, похожий на взрыв, разбудил ростовчан утром 30 декабря
30 декабря 2023, 05:58
Жителей из Ростовской области предупредили о звуках взрывов с 12 и по 16 мая
В Гуково из-за съемок фильма будут слышны звуки взрывов по причине использования пиротехники, сообщила в соцсетях администрация Гуково.
12 мая 2023, 11:00

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