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Площадь пожара

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Апрель
За час площадь пожара в доме Эрберга в Ростове выросла втрое
Огонь стремительно распространяется по дому Эрберга в центре Ростова, площадь пожара выросла до 300 квадратов, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
10 апреля, 10:03
Январь
Губернатор Голубев опроверг причастность беспилотников к взрыву в Шахтах
В Шахтах не подтвердилась информация о причастности беспилотников к взрыву на заводе, сообщил губернатор Василий Голубев.
17 января, 09:35
Август 2023
В Ростовской области ввели режим ЧС
В Красноармейском сельском поселении Ростовской области ввели режим ЧС из-за крупного лесного пожара, сообщили в департаменте лесного хозяйства по ЮФО.
22 августа 2023, 08:49

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