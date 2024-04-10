За час площадь пожара в доме Эрберга в Ростове выросла втрое

Огонь стремительно распространяется по дому Эрберга в центре Ростова, площадь пожара выросла до 300 квадратов, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.