rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Подписка о невыезде

Выбрать дату
2024
В Таганроге школьницам избрали меру пресечения из-за избиении сверстницы
27 августа, 09:49
Главу УФНС Ростовской области Мусиенко отпустили под подписку о невыезде
Ленинский районный суд Воронежа избрал меру пресечения главе УФНС Ростовской области Андрею Мусиенко, сообщает пресс-служба суда.
20 июня, 07:41
2023
Жителя Алтайского края задержали за угрозы взорвать ТЦ в Ростове-на-Дону
14 августа 2023, 14:09

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика