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Погибли

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Январь
Водитель фуры перекрыл проезд по трассе в Ростовской области
В Ростовской области попала в аварию фура с прицепом и перекрыла дорогу, сообщили водители в соцсетях.
10 января, 14:18
Декабрь 2023
Четыре человека погибли в ДТП с участием автобуса на трассе «Ростов-Ставрополь»
В результате аварии в Ростовской области погибли четверо человек еще четыре человека получили травмы, сообщает «Интерфакс».
23 декабря 2023, 07:21
Июль 2023
В Ростовской области утонули 19 человек с начала 2023 года
В Ростовской области с начала этого года в воде погибли 19 человек, в том числе одна трагедия произошла 3 июля, сообщили в региональном УМЧС
4 июля 2023, 11:28

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