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Покупка квартир в Ростовской области

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Декабрь 2023
В Ростовской области может вырасти первоначальный взнос по льготной ипотеке
2 декабря 2023, 11:19
Май 2023
Ввод жилья в Ростове сократился на 40% в 2023 году
За первый квартал текущего года в Ростове было построено более 3 тысяч квартир, общей площадью 207,2 тысячи квадратных метров, сообщил Ростовстат.
3 мая 2023, 09:00
Апрель 2023
Эксперт Фоменко рассказал, как могут измениться цены на жилье в Ростовской области
Стоимость жилья в Ростовской области остается на прежнем уровне. Однако в ближайший месяц ситуация может измениться, сообщил RostovGazeta директор агентства недвижимости в Ростове Андрей Фоменко.
7 апреля 2023, 18:29

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