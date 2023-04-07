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Эксперт Фоменко рассказал, как могут измениться цены на жилье в Ростовской области

7 апреля 2023, 18:29
Фото: bermix-studio/unsplash
Эксперт Фоменко рассказал, как могут измениться цены на жилье в Ростовской области
Стоимость жилья в Ростовской области остается на прежнем уровне. Однако в ближайший месяц ситуация может измениться, сообщил RostovGazeta директор агентства недвижимости в Ростове Андрей Фоменко.

Напомним, что аналитики зафиксировали в первом квартале 2023 года в Ростовской области снижение цен на строящееся жилье. Однако ростовские риэлторы отмечают, что по факту, цены не изменились.

«И хотя себестоимость строящегося жилья потихоньку растет — дорожают энергоносители, перевозки, строительная техника, на стоимости квартир это не сказывается», — отмечает Андрей Фоменко.

Однако, по словам собеседника, ситуация на рынке недвижимости в Ростовской области может измениться в ближайший месяц.

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Сейчас покинувшим место проживания в Херсоне или Херсонской области гражданам выдают сертификаты на приобретение жилья.

«Возможно, реализация „херсонских сертификатов“ привлечет на рынок недвижимости дополнительные средства. Это, безусловно, поддержит рынок, не позволит стагнировать. А, может, даже даст прирост», — делится мыслями эксперт.

Спикер разъясняет, что приход дополнительных средств всегда повышает спрос. А это неизбежно ведет к повышению стоимости.

«Но будет это или нет, пока рассуждать сложно. Ведь, получив сертификат на приобретение жилья, человек не обязательно останется в Ростовской области. Может уехать и в другой регион», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, почему ипотека-2023 в Ростове-на-Дону может продемонстрировать тенденцию снижения цен на новостройки. 

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