Цены на новостройки в Ростове резко упали в 2023 году

Что касается вторичного рынка недвижимости, средние цены в Ростове снизились со 101 до 98 тысяч рублей (3%). В большинстве других городов цены, напротив, продолжили расти, однако в Москве и Санкт-Петербурге вторичное жилье подешевело на 12% и 2% соответственно.