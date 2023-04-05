Цены на новостройки в Ростове резко упали в 2023 году

Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
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Updated Сегодня, 07:02
Аналитики рассказали, что в первом квартале 2023 года цены на строящееся жилье стали снижаться, такую динамику цен на «квадрат» зафиксировали в Ростове, Екатеринбурге, Челябинске, Самаре и Перми.
В настоящий момент стоимость квадратного метра жилья в Ростове сократилась на 7,7% до 91 тысячи рублей — это около шести тысяч рублей по отношению к ценам на начало 2023 года.
Что касается вторичного рынка недвижимости, средние цены в Ростове снизились со 101 до 98 тысяч рублей (3%). В большинстве других городов цены, напротив, продолжили расти, однако в Москве и Санкт-Петербурге вторичное жилье подешевело на 12% и 2% соответственно.
Напомним, ранее Ростов-на-Дону вошел в тройку федеральных лидеров по росту цен на недвижимость.