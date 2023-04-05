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Цены на новостройки в Ростове резко упали в 2023 году

5 апреля 2023, 07:00
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону цены на новостройки упали на 7,7% в 2023 году
В Ростове в первом квартале 2023 года зафиксировали падение цен на жилье как на первичном, так и на вторичном рынке, об этом сообщила газета Restate.

Аналитики рассказали, что в первом квартале 2023 года цены на строящееся жилье стали снижаться, такую динамику цен на «квадрат» зафиксировали в Ростове, Екатеринбурге, Челябинске, Самаре и Перми.

В настоящий момент стоимость квадратного метра жилья в Ростове сократилась на 7,7% до 91 тысячи рублей — это около шести тысяч рублей по отношению к ценам на начало 2023 года.

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Что касается вторичного рынка недвижимости, средние цены в Ростове снизились со 101 до 98 тысяч рублей (3%). В большинстве других городов цены, напротив, продолжили расти, однако в Москве и Санкт-Петербурге вторичное жилье подешевело на 12% и 2% соответственно.

Напомним, ранее Ростов-на-Дону вошел в тройку федеральных лидеров по росту цен на недвижимость.

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