Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
Несмотря на оптимистичные прогнозы, в Ростове в январе 2023 года в два раза упал спрос на первичное жилье. Количество договоров долевого участия сократилось до 861, это на 511 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Также аналитики подсчитали, что в январе большая часть сделок — 67% — была заключена при использовании ипотечных средств. Без помощи ипотеки было оформлено 33% сделок.
Ранее риэлтор объяснил, почему в Ростове резко подорожали квартиры.