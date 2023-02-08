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Posted Сегодня, 16:28

Published Сегодня, 16:28

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

Спрос на новостройки в Ростовской области сократился в два раза

8 февраля 2023, 16:28
Фото: 1MI
В январе прошлого года зафиксировано падение спроса на новостройки в Ростове, сообщает DomostroyDon.

Несмотря на оптимистичные прогнозы, в Ростове в январе 2023 года в два раза упал спрос на первичное жилье. Количество договоров долевого участия сократилось до 861, это на 511 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Также аналитики подсчитали, что в январе большая часть сделок — 67% — была заключена при использовании ипотечных средств. Без помощи ипотеки было оформлено 33% сделок.

Ранее риэлтор объяснил, почему в Ростове резко подорожали квартиры.

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