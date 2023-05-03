Кроме того, в Ростове было построено 399 индивидуальных домов, общей площадью 86,6 тысячи квадратных метров. В сравнении с прошлым годом, количество построенных частных домов снизилось с 494 до 399, а общая площадь жилья сократилась с 96,9 тысячи квадратных метров до 86,6 тысячи квадратных метров. Средняя площадь одного дома также увеличилась с 196 квадратных метров до 217 квадратных метров.