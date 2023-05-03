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Ввод жилья в Ростове сократился на 40% в 2023 году

3 мая 2023, 09:00
Фото: 1MI
Ввод жилья в Ростове сократился на 40% в 2023 году
За первый квартал текущего года в Ростове было построено более 3 тысяч квартир, общей площадью 207,2 тысячи квадратных метров, сообщил Ростовстат.

При этом лидирующими районами города по построенной жилплощади стали Кировский (54,3 тысячи квадратных метров), Октябрьский (50,5 тысячи квадратных метров) и Ворошиловский (42,8 тысячи квадратных метров). Однако, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, площадь введенного жилья сократилась на 40%, а количество построенных квартир и частных домов снизилось на 36%.

За первые три месяца текущего года в Ростове было введено в эксплуатацию 2724 квартир в многоквартирных домах общей площадью 120,6 тысячи квадратных метров. Средняя площадь одной квартиры составила 44 квадратных метра.

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Кроме того, в Ростове было построено 399 индивидуальных домов, общей площадью 86,6 тысячи квадратных метров. В сравнении с прошлым годом, количество построенных частных домов снизилось с 494 до 399, а общая площадь жилья сократилась с 96,9 тысячи квадратных метров до 86,6 тысячи квадратных метров. Средняя площадь одного дома также увеличилась с 196 квадратных метров до 217 квадратных метров.

Ранее рядом с Северным кладбищем в Ростове разрешили построить новый жилой район.

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