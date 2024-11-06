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Рынок недвижимости в Ростове

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Ноябрь
Цены на новостройки в Ростове практически перестали расти. Что произошло?
6 ноября, 12:43
Октябрь
Жители Ростова стали массово скупать офисы в октябре
31 октября, 13:30
Спрос на квартиры в новостройках Ростова рухнул на 64%
17 октября, 16:49
Сентябрь
Арендодатели в Ростове сдают квартиры по цене зарплаты
18 сентября, 09:13
Новостройки в Ростове подорожали до почти семи миллионов рублей
18 сентября, 07:20
Средняя стоимость аренды квартиры в Ростове перевалила за 30 тысяч в месяц
10 сентября, 16:25
Август
Ростов-на-Дону оказался лидером в России по снижению спроса на новостройки
15 августа, 17:35
Покупатели массово отказываются от приобретения квартир в Ростове. Что случилось?
13 августа, 14:47
За год продажи квартир в новостройках Ростова выросли почти на четверть
3 августа, 11:55
Аренда «однушки» в Ростове достигла почти 30 тысяч рублей в месяц
1 августа, 17:28
Июль
Квартиры в старом фонде Ростова подорожали до шести миллионов рублей
Цены на один квадратный метр жилья на вторичном рынке Ростова поднялись до 120 тысяч за квадратный метр, сообщают аналитики «Авито Недвижимость».
11 июля, 13:51
Июнь
Новостройки в Ростове подорожали на 100% за три года
28 июня, 15:23
Названы районы Ростова, где чаще всего покупают квартиры
24 июня, 18:07
Стал известен ежемесячный платеж жителей Ростова за ипотеку
Из-за отмены льготной ипотеки средний ежемесячный платёж по России вырастет в 2,25 раза, подсчитали «Новые известия».
24 июня, 11:43
Май
Жители Ростова массово скупают квартиры в небоскребах
12 мая, 06:07
Цены в новостройках в Ростове превысили 145 тыс рублей за квадратный метр
Цена за квадратный метр на первичном рынке жилья в Ростове достигла 145,7 тысячи рублей, пишет «РБК Ростов».
3 мая, 10:32
Апрель
За месяц квадратный метр новостройки в Ростове подорожал до 138 тыс рублей
Рост стоимости жилья в новостройках составил 2,3% за март, сообщили аналитики «Яндекс. Недвижимость».
9 апреля, 10:04
В Ростове собственники квартир стали массово поднимать размер арендной платы
7 апреля, 18:47
Жители Ростова стали отказываться от покупки жилья в новостройках в 2024 году
1 апреля, 17:34
Март
Владельцы квартир-студий в Ростове резко взвинтили цены на посуточную аренду
Стоимость посуточной аренды квартир-студий выросла в Ростове на 13%, сообщили аналитики «Авито Недвижимость».
31 марта, 18:50

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