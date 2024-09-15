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Полнолуние

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Сентябрь
Последнее в году затмение Луны увидят жители Ростовской области 18 сентября
Затмение Луны в сочетании с суперлунием смогут увидеть жители Ростовской области в сентябре, сообщает московский планетарий.
15 сентября, 07:38
Июнь
Жители Ростова увидят «клубничную» Луну 23 июня
В ночь на 23 июня жители Ростова смогут наблюдать за первым летним полнолунием, которое по индейской традиции, носит название «клубничная» луна, пишет «Лента.ру».
22 июня, 04:55

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