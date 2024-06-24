rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Полоса

Выбрать дату
Июнь
Инверсионный след появился в небе у Таганрога 24 июня
В Ростовской области недалеко от Таганрога в небе появился большой инверсионный след, сообщили очевидцы в местном телеграм-канале.
24 июня, 09:44
Ноябрь 2023
Второй взрыв услышали в небе жители Ростовской области
В Ростовской области в четверг, 2 ноября, снова раздался звук, похожий на взрыв, сообщили местные жители в соцсетях.
2 ноября 2023, 11:53
Июль 2023
Стали известны подробности аварии с военным самолетом в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону произошла аварийная ситуация с военным самолетом Ан-72, сообщают СМИ.
13 июля 2023, 12:54

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика