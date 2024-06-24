Инверсионный след появился в небе у Таганрога 24 июня

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
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Updated Сегодня, 09:46
В понедельник, 24 июня, жители в близи Таганрога засняли длинный белый след в небе. Линия извивается и тянется высоко вверх. Вероятно, речь может идти о работе ПВО. Однако официальной информации о природе происхождения следа не поступало.
Ранее в Ростовской области произошла ночная атака ВСУ. Киевский режим попытался ударить по объектам региона четырьмя беспилотниками. Все они были ликвидированы системой ПВО. Обломки попали на территорию предприятия. Пострадавших нет.