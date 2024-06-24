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Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Жители Таганрога засняли неизвестный след в небе

Инверсионный след появился в небе у Таганрога 24 июня

24 июня 2024, 09:44
Фото: Минобороны / для иллюстрации
Жители Таганрога засняли неизвестный след в небе
В Ростовской области недалеко от Таганрога в небе появился большой инверсионный след, сообщили очевидцы в местном телеграм-канале.

В понедельник, 24 июня, жители в близи Таганрога засняли длинный белый след в небе. Линия извивается и тянется высоко вверх. Вероятно, речь может идти о работе ПВО. Однако официальной информации о природе происхождения следа не поступало.

Ранее в Ростовской области произошла ночная атака ВСУ. Киевский режим попытался ударить по объектам региона четырьмя беспилотниками. Все они были ликвидированы системой ПВО. Обломки попали на территорию предприятия. Пострадавших нет.

Жители Ростовской области засняли огромный дрон в небе
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Видео: Минобороны / t.me/taganrogonline

До этого в Севастополе погибли пять человек и еще более 140 ранены после ракетной атаки ВСУ.

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