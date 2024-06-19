Жители Ростовской области засняли огромный дрон в небе

Posted Сегодня, 19:27
Published Сегодня, 19:27
Modified Сегодня, 19:29
Updated Сегодня, 19:29
Жители Ростовской области засняли дрон внушительных размеров. Однако, по сообщениям очевидцев, в объективы попал «Орион», которые используют российские военные. Это большой беспилотник, который летал над одним из городов региона. Его размах крыльев достигает 16,3 метра в длину. БПЛА может на протяжении 24 часов вести разведку без посадки.
Официальной информации ни о появлении беспилотника в небе над Ростовской областью, ни о его принадлежности не поступало. Она уточняется.
Ранее атака вражеских беспилотных летательных аппаратов спровоцировала пожар на заводе «Азовпродукт». На территории завода загорелся резервуар с топливом объемом 5 тысяч кубометров. Спасатели уже почти двое суток пытаются ликвидировать возгорание.