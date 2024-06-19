Жители Ростовской области засняли огромный дрон в небе

Жители Ростовской области засняли дрон внушительных размеров. Однако, по сообщениям очевидцев, в объективы попал «Орион», которые используют российские военные. Это большой беспилотник, который летал над одним из городов региона. Его размах крыльев достигает 16,3 метра в длину. БПЛА может на протяжении 24 часов вести разведку без посадки.