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Updated Сегодня, 19:29

Жители Ростовской области засняли огромный дрон в небе

Жители Ростовской области засняли огромный дрон в небе

19 июня 2024, 19:27
Фото: Шедеврум
Жители Ростовской области засняли огромный дрон в небе
В Ростовской области жители заметили дрон огромных размеров. Местные жители засняли беспилотный летательный аппарат, сообщает ростовский паблик.

Жители Ростовской области засняли дрон внушительных размеров. Однако, по сообщениям очевидцев, в объективы попал «Орион», которые используют российские военные. Это большой беспилотник, который летал над одним из городов региона. Его размах крыльев достигает 16,3 метра в длину. БПЛА может на протяжении 24 часов вести разведку без посадки.

Официальной информации ни о появлении беспилотника в небе над Ростовской областью, ни о его принадлежности не поступало. Она уточняется.

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Ранее атака вражеских беспилотных летательных аппаратов спровоцировала пожар на заводе «Азовпродукт». На территории завода загорелся резервуар с топливом объемом 5 тысяч кубометров. Спасатели уже почти двое суток пытаются ликвидировать возгорание.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Таганрог#Беспилотник#БПЛА#Атака БПЛА#Дрон#Происшествия
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