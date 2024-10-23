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Белый след

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Странный белый знак в небе напугал и перессорил жителей Ростова
23 октября, 18:40
Самолет «нарисовал» скрипичный ключ в небе над Ростовом-на-Дону. Показываем фото
24 сентября, 08:17
Очевидцы сообщают о работе ПВО над Ростовской областью
В небе над Ростовской областью прогремел взрыв и появился белый след, сообщают жители региона в telegram-канале «Это Ростов».
5 сентября, 13:42
Инверсионный след появился в небе у Таганрога 24 июня
В Ростовской области недалеко от Таганрога в небе появился большой инверсионный след, сообщили очевидцы в местном телеграм-канале.
24 июня, 09:44
2023
Взрыв прогремел в небе над Ростовской областью
В небе на Азовом раздался звук, который сильно напоминает взрыв, сообщили местные жители в соцсетях.
2 ноября 2023, 11:35
Информацию о работе ПВО опровергли в Ростовской области
В Ростовской области не срабатывала система ПВО в среду, 30 августа и сейчас проводятся учения, сообщили в правительстве региона.
30 августа 2023, 10:56

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