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Пособия

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Жители Ростова-на-Дону мечтают о пособиях в размере 42 тысяч рублей
1 октября, 12:15
Январь
Юрист сообщил о повышении социальных выплат, льгот и пособий для ростовчан
Социальные выплаты, пособия и компенсации для ростовчан будут проиндексированы с 1 февраля 2024 года, сообщил RostovGazeta юрист Антон Габович.
31 января, 10:03
Эксперт посчитала, как вырастут выплаты жителям Ростовской области в 2024 году
16 января, 11:36

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