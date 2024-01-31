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Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Юрист Габович рассказал о повышении социальных выплат, льгот и пособий для ростовчан

Юрист сообщил о повышении социальных выплат, льгот и пособий для ростовчан

31 января 2024, 10:03
Фото: Hans Splinter/cc by sa-nd/flickr.com
Юрист Габович рассказал о повышении социальных выплат, льгот и пособий для ростовчан

Юрист Габович рассказал о повышении социальных выплат и пособий для ростовчан

Социальные выплаты, пособия и компенсации для ростовчан будут проиндексированы с 1 февраля 2024 года, сообщил RostovGazeta юрист Антон Габович.

Юрист разъясняет, что с февраля 2024 года жители Ростовской области будут получать больше денег по различным выплатам от государства. В рамках постановления правительства коэффициент повышения составит 7,4%.

«Это коснется практически всех, кто получает социальные выплаты. Все выплаты будут проиндексированы и увеличены», — отмечает Антон Габович.

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Например, по словам собеседника, материнский капитал на первого ребенка с февраля 2024 года будет составлять более 623,3 тысячи рублей.

«И, самое важное, что ростовчанам не придется писать каких-то дополнительных обращений. Все это произойдет автоматически без заявительного порядка», — констатирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что зарплаты у дворников выросли на четверть в Ростове.

Зарплаты дворников в Ростове выросли на четверть
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#Общество#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Материнский капитал#Социальные выплаты#Ростов#Компенсации#Индексация#Пособия
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