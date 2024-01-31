Юрист сообщил о повышении социальных выплат, льгот и пособий для ростовчан

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Юрист разъясняет, что с февраля 2024 года жители Ростовской области будут получать больше денег по различным выплатам от государства. В рамках постановления правительства коэффициент повышения составит 7,4%.
«Это коснется практически всех, кто получает социальные выплаты. Все выплаты будут проиндексированы и увеличены», — отмечает Антон Габович.
Например, по словам собеседника, материнский капитал на первого ребенка с февраля 2024 года будет составлять более 623,3 тысячи рублей.
«И, самое важное, что ростовчанам не придется писать каких-то дополнительных обращений. Все это произойдет автоматически без заявительного порядка», — констатирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что зарплаты у дворников выросли на четверть в Ростове.