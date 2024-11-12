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Пострадал в аварии

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2024
Водитель легковушки сбил пятилетнего ребенка в Ростове
В Ростове произошла авария, в которой пострадал маленький мальчик. ДТП случилось 11 ноября в районе на Западном, сообщает Госавтоинспекция по региону.
12 ноября, 06:00
Один человек погиб при столкновении двух катеров возле Азова
В результате столкновения двух катеров в устье Дона погиб один человек, еще один пассажир судна получил серьезные травмы, сообщили в телеграмм-канале МЧС РФ.
30 июня, 07:25
2023
Молодой водитель на большой скорости протаранил дерево в Волгодонске
В Ростовской области водитель легкового автомобиля врезался в дерево и получил травмы, сообщили в региональном УГИБДД.
10 июня 2023, 09:10

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