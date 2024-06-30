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Updated Сегодня, 07:27

Один человек погиб при столкновении двух катеров возле Азова

Один человек погиб при столкновении двух катеров возле Азова

30 июня 2024, 07:25
Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ
Один человек погиб при столкновении двух катеров возле Азова
В результате столкновения двух катеров в устье Дона погиб один человек, еще один пассажир судна получил серьезные травмы, сообщили в телеграмм-канале МЧС РФ.

Трагедия развернулась недалеко от города Азов накануне днем. Пока следователям только предстоит установить все обстоятельства случившегося. На данный момент известно, что катер под названием «Беркут» столкнулся еще с одним катером.

На борту первого катера был 48-летний водитель и еще один пассажир. Во втором судне под названием «Новая Ладога» находились пять человек. Еще два человека были на ватрушках, привязанных к катеру.

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В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ сообщили, что из-за столкновения катеров погиб водитель первого катера, а также получил травмы пассажир, находившийся в этом судне.

Ранее стало известно, что в Азовском море далеко от берега унесло двух туристов, которые катались на сап-бордах. Они решили поплавать в Таганрогском заливе несмотря на сильный ветер.

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