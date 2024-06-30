Один человек погиб при столкновении двух катеров возле Азова

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Трагедия развернулась недалеко от города Азов накануне днем. Пока следователям только предстоит установить все обстоятельства случившегося. На данный момент известно, что катер под названием «Беркут» столкнулся еще с одним катером.
На борту первого катера был 48-летний водитель и еще один пассажир. Во втором судне под названием «Новая Ладога» находились пять человек. Еще два человека были на ватрушках, привязанных к катеру.
В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ сообщили, что из-за столкновения катеров погиб водитель первого катера, а также получил травмы пассажир, находившийся в этом судне.
Ранее стало известно, что в Азовском море далеко от берега унесло двух туристов, которые катались на сап-бордах. Они решили поплавать в Таганрогском заливе несмотря на сильный ветер.