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Повышение уровня воды

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Апрель
Не Тихий Дон: опасность наводнений в Ростовской области в 2024 году
Ситуация с наводнением в Орске Оренбургской области привела к эвакуации огромного количества людей. В Ростовской области весной также ожидается повышение уровня воды в Дону.
11 апреля, 14:27
Ноябрь 2023
Жителей в Ростовской области предупредили об ураганном ветре 27 ноября
27 ноября 2023, 04:54
Июль 2023
Малиновского перекрыли в Ростове-на-Дону из-за непогоды
В Ростове-на-Дону из-за начавшегося дождя пришлось перекрыть движение на улице Малиновского, сообщили в городской администрации.
11 июля 2023, 12:10

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