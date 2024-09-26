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Приазовье

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Мороз до -3 градусов ударил в Ростовской области
В Ростовской области воздух и почва остыли до -3 градусов, сообщает Северо-Кавказское УГМС. Отчет о погоде 25 сентября опубликован на сайте ведомства.
26 сентября, 06:27
Губернатор Голубев озвучил планы по реконструкции М-4 «Дон» в Ростовской области
14 марта, 16:32
2023
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за угрозы пожаров
В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности, сообщили в региональном УМЧС.
7 июля 2023, 14:11

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