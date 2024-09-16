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2024
Авария с автобусом № 34 парализовала движение по Стачки в Ростове
ДТП с пассажирским автобусом № 34 стало причиной большого затора на Западном в Ростове, актуальная информация о пробках по проспекту Стачки появилась на платформе «Яндекс. Карты» утром 16 сентября.
16 сентября, 10:06
2023
Тысячи жителей в Ростове-на-Дону будут оставаться без света в начале декабря
2 декабря 2023, 05:49
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 24 и по 30 июля
В Ростове-на-Дону запланированы отключения электричества, которые коснутся нескольких улиц, сообщает «Донэнерго».
22 июля 2023, 04:22

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