Авария с автобусом № 34 парализовала движение по Стачки в Ростове

ДТП с пассажирским автобусом № 34 стало причиной большого затора на Западном в Ростове, актуальная информация о пробках по проспекту Стачки появилась на платформе «Яндекс. Карты» утром 16 сентября.