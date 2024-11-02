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Протекающая крыша

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Ноябрь
Штормовой ветер сорвал крышу жилого дома в Ростове-на-Дону
2 ноября, 16:55
Июль
Врачи спасали карты и анализы: в Ростове дождь затопил поликлинику
22 июля, 18:46
Декабрь 2023
Новый год с тазиками: ростовчанка пожаловалась на бездействие городских властей
27 декабря 2023, 10:38

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