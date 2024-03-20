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Пункт пропуска

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Март 2024
Пункт пропуска на границе ЛНР и Ростовской области продадут с аукциона
В Ростовской области выставили на продажу участок для строительства автомобильного пункта пропуска, говорится в документации «Дом.РФ».
20 марта 2024, 09:14
Ноябрь 2023
Мощный взрыв прогремел у границы с Ростовской областью и ДНР в Седово
5 ноября 2023, 20:52
Июнь 2023
Власти в Ростовской области временно изъяли у владельцев землю на границе с ДНР
Власти Ростовской области приняли решение временно реквизировать земельные участки на границе с ДНР, говорится на портале правовой информации.
1 июня 2023, 13:10

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