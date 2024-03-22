rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Ремонт теплосетей в Ростове

Выбрать дату
Март 2024
Десятки улиц перекроют в Ростове для водителей с апреля
В Ростове с начала апреля ограничат проезд на десятках улиц, информацию об этом предоставил департамент автодорог.
22 марта 2024, 11:21
Июнь 2023
В Ростове без горячей воды 13 июня остаются жильцы 64 многоквартирных домов
В Ростове без горячей воды по-прежнему остаются 64 дома в центре и на западе города, об этом сообщили в администрации.
13 июня 2023, 12:05
Власти Ростова не смогли сказать, когда восстановят горячее водоснабжение горожанам
В Ростове вновь перенесли сроки восстановления горячего водоснабжения на неопределенный срок, о ходе ремонта рассказали в администрации города.
12 июня 2023, 10:49

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика