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Российские войска

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Декабрь 2023
Казачья бригада «Дон» заявила об освобождении Марьинки во время СВО
2 декабря 2023, 08:49
Ноябрь 2023
Ростовский депутат Бородай раскрыл правду о наемниках, воюющих за ВСУ
За Украину под видом наемников воюют подразделения западных армий, сообщил депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.
22 ноября 2023, 12:50
Июль 2023
Сергей Шойгу назвал причины провала вооруженного мятежа в Ростове-на-Дону
Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал вооруженный мятеж в России, в том числе Ростове-на-Дону, пишут СМИ.
3 июля 2023, 10:19

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