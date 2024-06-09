rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Розыск пропавшего в Ростове

Выбрать дату
2024
Мать пропавшей ростовской студентки не верит, что дочь утонула в Каспийске
Родственники пропавшей четыре месяца назад ростовской студентки Анны Цомартовой уверены, что она не погибла, об этом они написали в социальных сетях.
9 июня 2024, 07:58
Неизвестный был рядом с ростовской спортсменкой перед ее странным исчезновением
Пропавшая в середине февраля спортсменка из Ростова Анна Цомартова была не одна накануне своего исчезновения, сообщила мать девушки в соцсети.
17 марта 2024, 08:30
2023
Более 100 человек пропали в Ростовской области за май 2023 года
В Ростовской области поступили 102 заявки на поиск пропавших людей в мае этого года, сообщают волонтеры «Лизы Алерт».
10 июня 2023, 07:51

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика