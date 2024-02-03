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Рынок "Алмаз"

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2024
В деле аксайских рынков обнаружили нового владельца рынка «Алмаз»
3 февраля, 07:40
2023
Под Ростовом на трассе рядом с рынком «Алмаз» загорелись две иномарки
14 октября 2023, 12:05
Под Ростовом на месте бывшего рынка «Алмаз» может появиться жилой микрорайон
26 августа 2023, 07:51
2022
В Ростове-на-Дону осудили «бригадира» ОПГ Исаева по делу об аксайских рынках
В Ростове-на-Дону огласили приговор в отношении Исаева Тураба Муса оглы за участие в преступном сообществе, решение огласил Пролетарский районный суд.
5 октября 2022, 13:39

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