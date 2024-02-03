Рынок "Алмаз"

В Ростове-на-Дону осудили «бригадира» ОПГ Исаева по делу об аксайских рынках

В Ростове-на-Дону огласили приговор в отношении Исаева Тураба Муса оглы за участие в преступном сообществе, решение огласил Пролетарский районный суд.