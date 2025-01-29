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Самострой

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2025
Власти Ростова пытаются продать шестиэтажный самострой на Односторонней улице
29 января, 16:17
2024
Власти решили очистить Ростов от самостроев
24 марта 2024, 09:28
2023
В Ворошиловском районе Ростова власти продают участок с шестиэтажным самостроем
В Ростове выставили на торги участок площадью 497 квадратных метров с шестиэтажным самостроем, информация об этом появилась на портале администрации.
4 мая 2023, 13:25
В Ростове на Шоссейной снесли незаконные гаражи комплекса «Элеватор»
В Ростове демонтировали самовольные постройки незаконного гаражного комплекса «Элеватор», об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
29 марта 2023, 04:46

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