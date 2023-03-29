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В Ростове на Шоссейной снесли незаконные гаражи комплекса «Элеватор»

29 марта 2023, 04:46
Фото: администрация Ростова
В Ростове на Шоссейной снесли незаконные гаражи комплекса «Элеватор»
В Ростове демонтировали самовольные постройки незаконного гаражного комплекса «Элеватор», об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По словам местных органов власти, в Ростове удалось освободить более двух тысяч квадратных метров земли на улице Шоссейной, 172А после демонтажа незаконного гаражного комплекса «Элеватор», сформированного из 30 гаражей. Работы провел бывший собственник комплекса, получивший предписание от администрации Ленинского район города.

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В администрации уточнили, что в городе регулярно проводят работы по поиску самостроев, расположенных в районе. Пока что на освобожденной от строений площадке остается строительный мусор, однако местные власти обещают убрать его на субботнике 1 апреля.

Представители администрации также добавили, что в Ленинском районе Ростова есть комплекс из 167 временных гаражей с действующими договорами аренды, которыми можно пользоваться законно.

Ранее урбанист призвал решить проблему с капитальными гаражами в Ростовской области.

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