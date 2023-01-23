Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Кроме того, по словам собеседника, гаражи усложняют работы по строительству и ремонту коммуникаций. Ведь когда что-то надо сделать, приходится искать собственника мешающего объекта.
«Закон о „гаражной амнистии“ — это важный шаг для наведения порядка с земельными участками. Он коснется гаражных кооперативов и капитальных гаражей, возведенных до 2004 года на муниципальной или государственной земле», — отмечает Артемий Зайцев.
Спикер добавляет, что хозяевам капитальных гаражей до сентября 2026 года дается возможность бесплатно получить в собственность землю под свой гараж.
«И это хороший шанс, которым надо воспользоваться всем, у кого есть капитальный гараж», - делится мнением урбанист.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области расширили список документов, которыми можно подтвердить право собственности на гараж.