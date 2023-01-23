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Posted Сегодня, 14:15

Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

Урбанист Зайцев призвал навести порядок с капитальными гаражами в Ростове

Сегодня, 14:15
Фото: Игорь Н. Иванов/CC0/wikimedia.org
Урбанист призвал навести порядок с капитальными гаражами в Ростове
Автомобили во дворах Ростова разжигают парковочные скандалы и отнимают место у детей, сообщил RostovGazeta урбанист Артемий Зайцев.

Кроме того, по словам собеседника, гаражи усложняют работы по строительству и ремонту коммуникаций. Ведь когда что-то надо сделать, приходится искать собственника мешающего объекта.

«Закон о „гаражной амнистии“ — это важный шаг для наведения порядка с земельными участками. Он коснется гаражных кооперативов и капитальных гаражей, возведенных до 2004 года на муниципальной или государственной земле», — отмечает Артемий Зайцев.

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Спикер добавляет, что хозяевам капитальных гаражей до сентября 2026 года дается возможность бесплатно получить в собственность землю под свой гараж.

«И это хороший шанс, которым надо воспользоваться всем, у кого есть капитальный гараж», - делится мнением урбанист.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области расширили список документов, которыми можно подтвердить право собственности на гараж. 

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