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Сергей Ковшиков

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Ноябрь 2023
«Выпилили 70%»: рабочие продолжают уничтожать рощу у старого аэропорта в Ростове
13 ноября 2023, 08:12
Июль 2023
И. о. главы Первомайского района Ростова стал Сергей Ковшиков
7 июля 2023, 16:15
Замглавы администрации Ростова-на-Дону по ЖКХ стал Валентин Кукин
В Ростове-на-Дону на пост заместителя главы администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству назначили Валентина Кукина.
7 июля 2023, 08:06

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