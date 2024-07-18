Из-за жары в трамваях в Таганроге начали ломаться кондиционеры

В Таганроге из-за установившейся в городе жары начали выходить из строя кондиционеры в салонах трамваев, сообщается в группе «Таганрогский трамвай» в «ВКонтакте».