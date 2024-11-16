Более 4,5 тысячи заявок поступили на отбор во второй поток программы «Время героев»

Сформировать второй поток обучения на магистерской программы решили 14 ноября во время заседания Общественного совета программы «Время героев». Она реализуется по поручению президента России. Благодаря программе современные герои могут получить образование в Высшей школе госуправления Президентской академии. Это позволит им использовать широкий спектр возможностей и реализовать себя на важных руководящих должностях.