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Posted 16 ноября, 10:35

Published 16 ноября, 10:35

Modified 16 ноября, 10:37

Updated 16 ноября, 10:37

Более 4,5 тысячи заявок поступили на отбор во второй поток программы «Время героев»

Более 4,5 тысячи заявок поступили на отбор во второй поток программы «Время героев»

16 ноября 2024, 10:35
Фото: 1MI. Более 4,5 тысячи заявок поступили на отбор во второй поток программы «Время героев»
За один день на отбор в программу «Время героев» более 4,5 тысячи человек прошли дополнительную регистрацию. Число желающих принять участие в проекте назвали на официальном сайте программы 16 ноября.

Сформировать второй поток обучения на магистерской программы решили 14 ноября во время заседания Общественного совета программы «Время героев». Она реализуется по поручению президента России. Благодаря программе современные герои могут получить образование в Высшей школе госуправления Президентской академии. Это позволит им использовать широкий спектр возможностей и реализовать себя на важных руководящих должностях.

По словам ректора Президентской академии Алексея Комиссарова, «Время героев» содержит в себе весь перечень ресурсов самого учебного учреждения: передовой опыт лучших проектов, самые опытные и сильные наставники в России. При этом процессы обучения постоянно совершенствуются.

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— Для нас важно, чтобы каждый герой от первых минут регистрации до выпуска получал лучший сервис, самые востребованные и актуальные знания, — отметил ректор Президентской академии.

Как сообщала RostovGazeta, новые должности получили уже свыше десятка участников СВО.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Образование#СВО#Программа#Президент России#Регистрация#Сервис#Знания#Время героев#Участники
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