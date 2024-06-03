rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Время героев

Выбрать дату
Июнь
Участники программы «Время героев» продолжили обучение на атомном ледоколе
В Мурманске проходит первый этап программы обучения для участников СВО под названием «Время героев».
3 июня, 14:12
Май
Более 80 человек прошли отбор на программу «Время героев»
Отбор на программу «Время героев» прошли первые 83 участника, сообщили организаторы.
21 мая, 12:33
Февраль
Участники СВО из Ростовской области смогут ездить на учебу
Президент Владимир Путин анонсировал новую кадровую программу для участников СВО, в том числе из Ростовской области, прозвучало в послании Федеральному собранию.
29 февраля, 12:37

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика